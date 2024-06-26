مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة فيديو لاروزا بجودة عالية Hd

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة فيديو لاروزا بجودة عالية Hd
مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة

من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة وهو من المسلسلات التركية التي أطلقت مؤخرا ولكنه حاز على شعبية كبيرة وذلك لأنه يتابعه الكثير من الأشخاص من مختلف الدول العربية وهذا يعود إلى الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، لذلك سوف نعرض لكم من خلال مقالنا تفاصيل الحلقة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وموعد عرض المسلسل.

مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة

يريد عدد كبير من متابعي المسلسل التعرف على تفاصيل الحلقة الجديدة والتي من المقرر أن تشهد مجموعة من التطورات، تدور أحداث مسلسل تل الرياح حول وجود ثأر ما بين عائلتين كبيرتين وسوف يستمر هذا الثأر عدة سنين ومن أجل حل تلك المشكلة سوف يتزوج كل من ديلان وباران وهما أبناء العائلتين وعلى الرغم من أن الزواج سوف يتم رغما عنهم ولكن سوف ينشأ بينهم قصة حب كبيرة وسوف يكون لهذا الزواج دور كبير في الصلح بين العائلتين.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة

مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة
مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة

يعرض مسلسل تل الرياح على قناة كانال 7 وهذا يكون يوم الإثنين فقط من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 4.30 بتوقيت القاهرة ويعرض في تمام الساعة 5.30 بتوقيت السعودية بينما يعرض في تمام الساعة 6.30 بتوقيت الإمارات.

تردد قناة كانال 7

يمكنك الآن ضبط قناة كانال 7 وهذا بمجرد الدخول على اعدادات الرسيفر والضغط على التثبيت اليدوي وقم بإدخال التردد الآتي:

  • التردد: 12059.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
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معلومات الكاتب
ندى

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