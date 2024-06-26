“عبر موقع الديوان الوطني 2024“ نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz بالجزائر وزارة التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz، بعد تردد الكثير من الأقاويل وانتشار معلومات مغلوطة عن نتائج البيام أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن أن النتائج لازالت قيد الفحص والتدقيق وأنها لم تظهر حتى الآن ولكنها أوشكت على الظهور حيث سيتم قريبا ايصال النتائج الى الوزير لاعتمادها رسميا ومن ثم رفعها على الانترنت ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها بسهولة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط الحصول على نتائج البيام وطريقة الاستعلام بالخطوات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz بالجزائر يمكن لطلاب التعليم المتوسط معرفة نتيجتهم بسهولة من خلال موقع الديوان الوطني الالكتروني الرسمي، حيث وفرت وزارة التربية الوطنية رابط يمكن للطلاب الدخول اليه وادخال البيانات اللازمة ومن ثم معرفة النتيجة بسهولة تامة وفي مدة لا تتجاوز عدة دقائق، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz : الدخول الى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الضغط على هذا الرابط.

اكتب الاسم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

حدد الولاية التي يتبعها الطالب لاتمام الطلب.

سيتم عرض سؤال على المستخدم الاجابة عليه أولا.

ثم يقوم بالضغط على خدمة “نتائج البيام 2024” لتظهر النتائج النهائية بشكل مفصل. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط موقع فضاء الاولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية متاح عليه ايضا نتائج شهادة التعليم المتوسط وبذلك يمكن للطلاب باتباع خطوات بسيطة الاستعلام عن نتيجتهم، وفيما يلي الطريقة بالخطوات : الدخول الى موقع فضاء اولياء التلاميذ من خلال الضغط على هذا الرابط.

اضغط على “الدخول الى حسابي” ادخل البريد الالكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

من الخيارات المتاحة اختر “نتائج البيام” ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على “عرض”.