ينتظر الكثير من الطلاب نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2024 للعام الدراسي الحالي للحصول علي النتيجة ومعرفة الدرجات، كما صرحت وزارة التربية السورية ان النتيجة سوف يتم الاعلان عنها علي موقع الوزارة برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، لذلك نكشف لكم في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات معرفة نتائج التاسع سوريا 2024.

نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2024 رابط مفعل

يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا عند الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتسكين الدرجات، والكشف عن الطلاب الاوائل، ثم الاعلان عن باقي الطلاب، الذين مازالوا في حالة من القلق والتوتر نظراً لقرب رفع النتيجة التي لها دور في تحديد مستقبلهم التعليم، لهذا يمكن الكشف علي النتيجة من خلال هذا الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية moed.gov نتيجة التاسع سوريا 2024.

طريقة الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا لعام 2024

يتاح بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة واستخراجها برقم الجلوس الخاص بالطلاب وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.

الدخول علي نتائج الامتحانات.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطلاب.

الصف الدراسي المقيد به الصف التاسع.

تحديد العام الدراسي العام الحالي 2024.

ادخال رقم الجلوس بطريقة صحيحة الخاص لكل طالب وطالبة.

النقر علي كلمة النتيجة.

يمكن الإنتظار قليلا لتحميل النتيجة.

عند ظهور نتيجة الصف التاسع ستجد كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب أو الطالبة في كل مادة تم تأدية الامتحان فيها ومعرفة المجموع الذي تم الحصول عليه من المجموع الكلي.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024

انتهت وزارة التربية السورية من امتحانات الصف التاسع سوريا لهذا العام 2024 في يوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، وتم البدء في عمليات التصحيح ورصد النتيجة، على أن يتم الاعلان عنها في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2024 رابط مفعل ومباشر لمعرفة الدرجات.