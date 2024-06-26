باقة من اغاني الأطفال المتواصلة 24 ساعة عند استقبال قناة وناسة عبر هذا التردد

في الفترة الأخيرة، كثر البحث عن تردد قناة وناسة بشكل ملحوظ من قبل الآباء، وذلك لأن الآباء والأمهات يسعون لملء أوقات الفراغ لدى أطفالهم خلال الإجازة الصيفية بمحتوى تعليمي وترفيهي، وقد أصبحت محطة وناسة الفضائية مشهورة بتقديم أغاني تعليمية وترفيهية مميزة تساعد الأطفال في تعلم معلومات مفيدة بأسلوب ممتع، لهذا السبب، يرغب الأهل في تنزيل قناة وناسة وتثبيتها على جهاز التلفزيون وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة بيبي

سنقوم بعرض تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجو

دة:

SD.

التردد القناة النايل سات

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: نايل سات

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة وناسة

تعمل قناة وناسة بيبي بجد لتقديم محتوى ترفيهي فريد من نوعه لجذب اهتمام الأطفال، وفيما يلي سنذكر أهم مميزات قناة وناسة

يحظى محتوى القناة بجاذبية ومتعة تجذب اهتمام الأطفال وتشجعهم على المتابعة طوال اليوم.

تقدم شخصيات كرتونية محببة لدى الأطفال.

قم بضبط التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال على قمر نايل سات الآن.



تتميز القناة بجودة الصورة ونقاء الصوت وجمال الرسوم المتحركة.

تعلم الأخلاق والقيم الإنسانية الحميدة.

برنامج قناة وناسة

ان قناة وناسة بيبي تدعم وجود العديد من البرامج المميزة والتي سنذكرها فيما يلي