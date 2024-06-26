عاجل من التعليم العراقي..موعد بداية الدراسة ونهاية العام الدراسي والتقويم الجامعي في العراق 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكل عمودا اساسيا في تنظيم الحياة الأكاديمية في العراق، حيث ينتظر العديد من طلاب الجامعات معرفة موعد بداية العام الدراسي والتقويم الجامعي 2025، ويعد التقويم الرسمي اساسيا لتنظيم البرامج التعليمية والأنشطة الأكاديمية بما في ذلك الدروس و الامتحانات والإجازات الرسمية مما يساهم في تأمين بيئة تعليمية منظمة وفعالة، وتتميز الجامعة العراقية بسمعتها المتميزة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، وذلك بفضل التركيز الشديد على جودة التعليم والحياة الجامعية المتميزة، إلى جانب البحث العلمي المبتكر والتطوير المستدام.

التقويم الجامعي في العراق 2025

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن التقويم الجامعي في العراق 2025 وهو كالتالي:

بداية الفصل الدراسى الاول: في يوم الاحد الموافق 1\19\2024، ويكون 15 اسبوع.

نهاية الفصل الدراسى الاول: فى يوم 15\12\2024.

بداية امتحانات الفصل الدراسى الاول: فى يوم 19\12.

ونهاية الامتحانات: في يوم 5\1\2025

اجازة الربيع: في يوم 6\1 إلى يوم 15\1 وتستمر لمدة اسبوعين.

بداية الفصل الدراسى الثانى: في يوم 16\1\2025، وتكون مدة الدراسة عن 15 اسبوع.

نهاية الفصل الدراسى الثانى: في يوم 2\5\2025.

اختبارات الفصل الدراسى الثانى: في يوم 15\5\2025.

بداية امتحانات الدور الثانى: في يوم 1\8\2025، وتكون لمدة اسبوعين.

موعد عودة جامعة المستقبل في العراق 2025

تم توضيح موعد عودة جامعة المستقبل في العراق 2025 وهي كالآتي: