“النتيجة ظهرررت رسميـــا” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 بالعراق عبر نتائجنا results.mlazemna

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024، بعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية تساءل بعض اولياء الامور عن كيفية تقديم تظلم على النتيجة لإعادة تدقيق الدرجات والتأكد من صحتها، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية تقديم الاعتراضات على النتيجة بعد ظهورها إذا شك الطالب في عدم حصوله على درجة مستحقة وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق العدالة والانصاف، ويتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات في غضون عشر أيام من تقديم الطلب، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي وخطوات الاستعلام.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 بالعراق استقبلت الادارات التعليمية المختلفة بكافة المحافظات العراقية طلبات اعتراضات على نتائج الدور الاول للصف السادس الابتدائي لإعادة مراجعة اوراق الاجابات ورصد الدرجات ووصل عدد الطلبات المقدمة الى ما يقرب من سبعين الف طلب، وتسعى وزارة التربية الى حصول كل طالب على حقه ومنحه ما يستحق من درجات، وبالفعل ظهرت نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 في عدد من المحافظات على أن تظهر خلال الساعات المقبلة نتائج باقي المحافظات، وقد أتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن النتائج الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا. رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 للاطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 يمكنكم ذلك بسهولة من خلال موقع نتائجنا الالكتروني وعبر اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع نتائجنا بالضغط على هذا الرابط.

البحث عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي.

تنزيل ملف النتائج المقابل للمحافظة التابع لها الطالب.

ادخل البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام وهي الاسم او رقم الجلوس.

سيتم استعراض نتيجة الاعتراض وبيان الدرجات المستحقة في حالة تغييرها.