Resultat نتائج الثالث متوسط 2024 وزاري دور أول بغداد وذي قار وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

اقتربت نتائج الثالث متوسط 2024 وزاري من الظهور رسمياً، حيث بدأ الطلاب الامتحانات يوم 21 مايو الماضي واستمرت الامتحانات وكان موعد آخر امتحان هو يوم 5 يونيو الماضي وبدأت أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة وذلك بقرار من وزارة التربية العراقية لإنجاز النتائج وظهورها بشكل أسرع لطمأنه الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، وتعتبر مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب العراقيين لأنها تحدد نوع التعليم الذي سيلتحقون به كالتعليم الثانوي أو الفني أو الصناعي وهكذا.

نتائج الثالث متوسط 2024 وزاري

أخر الأخبار التي تخص نتائج الثالث متوسط 2024 وزاري هي ظهور الأستاذ “كريم السيد” المتحدث الرسمي لوزارة التربية والذي أكد على استمرار عملية التصحيح والتدقيق على أكمل وجه وبسرعة كبيرة وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاءها نهاية الأسبوع الجاري ومن المتوقع ظهور النتائج بداية الأسبوع المقبل بإذن الله، كما طمأن أولياء الأمور والطلاب وأكد على أن نسبة نجاح الطلاب بالدور الأول مطمئنة بشكل كبير، وأكد على أن النتائج ستكون متاحه من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للوزارة وسيتم إعلانها بشكل مركزي.

نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf

تم تحديد مجموعة من الخطوات لكي يتمكن الطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات العراقية استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 وزاري سواء عن طريق الاسم أو عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وذلك من خلال الآتي:-