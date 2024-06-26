خطوات التسجيل في منصة اوبن ايميس ومعرفة نتائج الطلاب الاردن 2024

جميع الطلاب والطالبات في الاردن بمعرفة النتائج بعد انتهاء الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في الاردن وكافة المدارس، لذلك فان وزارة التربية والتعليم في الأردن قد وفرت منصة أوبن أوفيس التي تقدم عدد كبير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين منها شروحات الدروس في المواد المختلفة واستكمال الدراسة عن بعد والتواصل اون لاين بين المعلم والطالب، وكذلك يستطيع ولي الأمر التعرف على مستوى الطالب من خلال هذه المنصة ومن أهم الخدمات التي توفرها لهم في الفترة الحالية للاستعلام عن النتائج، لذلك يجب على جميع الطلاب التسجيل في منصة اوبل ايميس لمعرفة النتائج 2024 وهذا ما سوف نعرضه لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

التسجيل في منصة اوبن ايميس لجميع طلاب الاردن

يمكن التسجيل في منصة اوبن ايميز للاستفادة منها حيث انها تعد من الخدمات الأكثر سهولة ويصل على الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الموقع الالكتروني لمنصة أوبن أيميس.

ثم يضغط على المعلومات المطلوبة وسوف تدخل على الصفحة الرئيسية يقوم باختيار تسجيل الحساب.

واكتب الاسم وكلمة المرور بشكل صحيح واحفظ الكلمة مرة اخرى.

وبعد ذلك اضغط على الخدمات الالكترونية وسوف تستطيع الاستفاده منها ومعرفه النتائج بسهولة.

خطوات التعرف على النتائج عبر منصة اوبن ايميس الاردن