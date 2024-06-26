استمتع بسيارات لوس انجلوس|.. إليك شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024 وأهم مميزاتها

لعبة “جاتا سان أندرياس” تُعتبر واحدة من أكثر الألعاب شهرةً في سلسلة “جراند ثفت أوتو”، وهي تحظى بشعبية واسعة منذ إصدارها الأول في عام 2004، ومع تطور التكنولوجيا ومرور الوقت، استمرت اللعبة في جذب اللاعبين من مختلف الأعمار. في عام 2024، تم إصدار نسخة محسّنة من اللعبة تتضمن تحسينات في الرسومات وأداء اللعب. إحدى الجوانب التي تميز “جاتا سان أندرياس” هي الشفرات (الأكواد) التي تمنح اللاعبين قدرات وإمكانيات إضافية داخل اللعبة، مما يزيد من متعة التجربة ويضفي عليها طابعًا من الإثارة والتشويق، في هذه المقالة، سنستعرض أبرز هذه الشفرات وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من لعبة “جاتا سان أندرياس” في نسختها الجديدة لعام 2024.

شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024

HESOYAM : تمنحك صحة كاملة ودرعًا واقيًا.

: تمنحك صحة كاملة ودرعًا واقيًا. BAGUVIX : تمنحك صحة غير محدودة.

: تمنحك صحة غير محدودة. LXGIWYL : تحصل على مجموعة من الأسلحة الأساسية.

: تحصل على مجموعة من الأسلحة الأساسية. PROFESSIONALSKIT : تحصل على مجموعة كاملة من الأسلحة.

: تحصل على مجموعة كاملة من الأسلحة. FULLCLIP : ذخيرة غير محدودة لجميع الأسلحة.

: ذخيرة غير محدودة لجميع الأسلحة. A45AC94 : جميع سيارات لوس سانتوس متاحة لك.

: جميع سيارات لوس سانتوس متاحة لك. QWXGAAM : سيارات سريعة جدًا.

: سيارات سريعة جدًا. COXEFGU : تفعيل النيترو لجميع السيارات.

: تفعيل النيترو لجميع السيارات. AEDFHRB : تحصل على طائرة هليكوبتر Hydra.

: تحصل على طائرة هليكوبتر Hydra. YECGAA : تحصل على مظلة صاروخية.

: تحصل على مظلة صاروخية. AFSNMSMW : تجعل السفن تطير.

: تجعل السفن تطير. AUDUFRJ : طقس ممطر.

: طقس ممطر. KANGAROO : قفزات خارقة.

: قفزات خارقة. BTCDBCB : زيادة وزن الشخصية.

: زيادة وزن الشخصية. OUIQDMW: تصويب تلقائي للأسلحة.

مميزات شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024

تمنح شفرات لعبة “جاتا سان أندرياس 2024” إمكانيات واسعة للاعبين، مما يتيح لهم استكشاف جوانب جديدة وتحقيق إنجازات مميزة في اللعبة.

من الضروري أيضًا الاطلاع على قواعد اللعبة على المنصات الإلكترونية، حيث قد يكون استخدام بعض الشفرات مخالفًا لتلك القواعد، لذا يُنصح بمراجعتها قبل الاستخدام.

باستخدام هذه الشفرات بذكاء، يمكن للاعبين خوض مغامرات جديدة ومثيرة، مما يزيد من متعة وإثارة تجربة “جاتا سان أندرياس 2024”.