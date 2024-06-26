“تحديثات خرافية” انضم الآن إلى موسم ملك القارة في eFootball 2024 Season 7

يحتوي تحديث eFootball 2024 Season 7 على الكثير من التطورات ذات المحتوى الجديد والمميز كما تعود اللاعبين في كل موسم من كونامي، حيث تم نشر المدة الخاصة بالموسم الجديد لهذه اللعبة، والذي سوف سيضم مجموعة من الحملات الإعلانية تحت شعار ملك القارة، وهذا الاسم هو الذي يتم إطلاقه على الموسم الجديد للعبة، وذلك كما قام الموقع الرسمي الخاص بالشركة المنتجة للعبة بالإشارة إلى ذلك، كما أوضح أن هذا الموسم سوف يتم تقديمه على أوقات وفترات منتظمة مع العلم أنه تم تحديد تلك التواريخ، وسوف نوضحها لكم بشكل مفصل خلال مقالنا.

تحديث eFootball 2024 Season 7

وردت تفاصيل عديدة تخص تحديث eFootball 2024 Season 7 الذي من المقرر أن يستمر حتى شهر أغسطس القادم، كما يدور الموضوع الجديد لمحتوى اللعبة في الموسم السابع الذي يطلق عليه اسم ملك القارة، حول المنافسة بين كافة اللاعبين، كما أن اللاعبين سوف يمثلون بلدهم في مختلف المباريات وأيضًا المنافسات الحماسية، والجدير بالذكر أن الموسم السابع سوف يتيح لك إمكانية المشاركة داخل معركة ملحمية تضم الكثير من الدول من مختلف أرجاء العالم، وهذا من خلال أجدد الأحداث التي ستوفر منافسات في دوري التصفيات.

الأمور الجديدة في تحديث eFootball 2024 Season 7

تم نشر جميع التفاصيل الخاصة بالتحديث الجديد في اللعبة عبر الموقع الإلكترونية الرسمي الخاص بالشركة المنتجة للعبة، حيث تم توفير العديد من المزايا والإضافات في هذا التحديث والتي تشمل ما يلي: