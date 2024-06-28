سيبك من الثانوية العامة.. شروط وكيفية الالتحاق بمدارس الثانوي للمياه والصرف الصحي 2025/2024

بهدف توجيه طلاب الشهادة الإعدادية نحو اختيار أفضل المدارس الثانوية التقنية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2024-2025، والتي تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في هذا المجال، طلبة تدربوا على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في شركات المياه. وإذا تم توفير هذه الشروط التي سوف نذكرها في هذا المقال، من الممكن التحاق الطلاب في المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الشروط اللازمة للالتحاق بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام 2024-2025

حصول الطالب على شهادة الإعدادية العامة أو الشهادة الاعدادية الأزهرية لعام 2024-2025. أن يكون عمر الطالب يتراوح بين 14 و 18 عاما في أول أكتوبر 2024. أن يكون الطالب حاصلاً على الجنسية المصرية. الحصول على شهادة الإعدادية وشهادتي الصف الأول والثاني الإعدادي من نفس المحافظة. مجموع درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية لا يقل عن 260 درجة من إجمالي 280 درجة (93%). قبول نسبة 5% من طلاب الأزهر بمجموع لا يقل عن 260 درجة (93%). اجتياز المقابلة الشخصية. من الأفضل توافر اللياقة البدنية. اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة 60% في كل مادة.

أهداف تأسيس مدارس شركة المياه والصرف الصحي

تأسست هذه المدارس لتدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عدة مجالات مثل:

تشغيل وصيانة محطات المياه.

تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحار.

تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.

ضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

طريقة التقديم على مدرسة المياه والصرف الصحي