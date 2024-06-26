“هتبقي عفريب اللعبة” ببجي موبايل بشدات مجانية: إليك الطريقة السحرية بعد التحديث!

على الرغم من أن الألعاب هي وسيلة للترفيه وشغل وقت الفراغ إلا أن لها بعض المميزات التي تمنح المستخدم يوم جميل من خلال المتعة التي يحصل عليها أثناء اللعب، لذلك فإن اللعبة تزداد تشويقًا من خلال الإضافات التي يحصل عليها اللاعب والتي في العادة يتمكن من شرائها عبر اللعبة، نذكر أن معظم اللاعبين يحتاجون إلى معرفة طريقة الشحن الصحيحة لزيادة الاستمتاع باللعب.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

تعمل الشدات على مساعدة اللاعب في شراء المعدات والأسلحة التي يحتاج إليها في الحرب مع الأعداء، لذلك وفرنا طريقة بسيطة يتم من خلالها الشحن على الفور وذلك باتباع الآتي:

انتقل إلى المتصفح الذي تستخدمه عادة على هاتفك.

بعد ذلك في حقل البحث ابحث عن موقع لعبة ببجي الرسمي.

بعد أن تجد الموقع سجل دخولك عليه ثم حدد على خيار شحن شدات ببجي.

حدد عدد الشدات التي ترغب في شحنها ثم أضف الرقم التعريفي الخاص بحساب المستخدم في اللعبة.

حدد الوسيلة المناسبة للدفع ثم أدخل البيانات مع التأكد من صحتها.

انقر على خيار إتمام الشحن ثم انتظر حتى يتم إضافة الشدات إلى الحساب.

خطوات تحميل التحديث الاخير على الهواتف الذكية

أصبح التحديث الأخير من اللعبة متوفر لأجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنظمة التشغيل، حيث يمكن تنزيله عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى متجر التطبيقات الخاص بنظام هاتفك.

داخل المتجر ابحث عن اللعبة باسمها داخل مربع البحث.

بعد العثور على الإصدار المطلوب انقر على خيار تحديث.

انتظر حتى يكتمل التحديث ثم اضغط بعد ذلك على خيار فتح ثم اكتشف أهم مميزات اللعبة التي توفرت في التحديث الجديد.

مميزات التحديث الاخير من لعبة ببجي موبايل

يضم التحديث الأخير مجموعة من التحسينات والإضافات التي تزيد من مزايا اللعبة، ولعل أبرز المميزات ما يلي: