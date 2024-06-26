رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس “تجاري-صناعي-زراعي- فندقي”

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأخيرة عن رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، والتي بدأت في 6 يونيو وانتهت في 15 من نفس الشهر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة فور الإنتهاء من الامتحانات وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال الامتحانات في جميع اللجان على مستوى الجمهورية وشددت الوزارة على الطلاب عدم الدخول إلى اللجان بالهواتف المحمولة أو الكاميرات لعدم تسريب أسئلة الامتحانات ، وتعرض الطلاب للحرمان .

كما أضاف المصدر إلى أن نسب نجاح الدبلومات الفنية هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي اتبعتها الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد على حرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات لتتأكد من تحقيق العدل والشفافية وتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب، وإليكم خطوات الإستعلام.

رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس