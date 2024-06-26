“توزيع 19 مليون دينار فوري“ “مصرف الرافدين” يزف بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين!!

مصرف الرافدين، في إطار الجهود المبذولة من الحكومة العراقية للنهوض باقتصاد الدولة ومساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، اتاحت امكانية صرف قروض ميسرة للراغبين تصل قيمتها الى عشرين مليون دينار عراقي للراغبين في عمل مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة على أن يقوم المستفيد بتسديد القرض على سنوات طويلة وبدون فوائد كبيرة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال خطوات الحصول على القرض والشروط المطلوبة.

التقديم على قروض مصرف الرافدين يمكن لمن يريد الاستفادة من مبادرة قروض مصرف الرافدين التي تقدمها الحكومة العراقية أن يقدم طلبه عبر الانترنت بسهولة تامة وفي غضون دقائق وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة، ومن ثم تقوم الجهات المختصة ببحث ملفه والرد عليه بالموافقة او الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط التقديم والخطوات المتبعة : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف الرافدين بالضغط على هذا الرابط.

من قائمة خدماتنا الموجودة اعلى الصفحة الرئيسية اضغط على “القروض” ثم اختر “قروض مبادرة ريادة”.

عليك تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال الاسم وكلمة المرور.

قم بتعبئة نموذج الطلب وادخال كافة البيانات اللازمة بشكل صحيح.

حدد قيمة القرض الذي تود الحصول عليه، وكذلك عدد السنوات التي ستسدد خلالها القرض.

بعد استيفاء كافة المعلومات المطلوبة اضغط على “ارسال الطلب”.

خلال يوم واحد سيتم البت في طلبك ثم التواصل معك لمعرفة الاجراءات. شروط الحصول على قرض مصرف الرافدين يتطلب الحصول على قرض مصرف الرافدين توافر عدد من الشروط في المتقدم ليستفيد من هذه المبادرة ، وفيما يلي الشروط المطلوبة : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع.

أن تكون تكلفة المشروع لا تتعدى 20 مليون دينار.