“Kuruluş Osman Season 6“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 مترجمة ومدبلجة بأحداث قوية وصراعات تاريخية

يبحث عدد كبير من المشاهدين حول تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 وهو من الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي يقدمها المسلسل حيث أنها تسير في إطار شيق وهذا ما ساعد في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية ومن المقرر عرض الموسم الجديد في الفترة القادمة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

تدور أحداث المسلسل حول الدولة العثمانية وتأسيسها وذلك كان في القرن الـ 13، شهد الموسم الخامس من مسلسل عثمان مجموعة من الأحداث القوية والتي من أبرزها موت يعقوب وزواج أورهان بهولوفيرا وذلك بالإضافة إلى المعارك ما بين العثمانيين والبيزنطيين وسوف تفشل الدولة البيزنطية في القضاء على العثمانيين، يجب العلم أن المسلسل من بطولة الممثل الشهير بوراك أوزجفيت، ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يبدأ عند محاصرة الدولة العثمانية لبورصة من جميع الجهات وضمها للدولة العثمانية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV باللغة التركية وهذا يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية ولكن باللغة العربية وهذا يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

موعد عرض الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان

لم يتم وضع موعد محدد لعرض الموسم الجديد لمسلسل المؤسس عثمان ولكن في العادة يتم عرضه ما بين نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر.