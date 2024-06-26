هاتف يغنيك عن أي شيء|.. مواصفات هاتف Realme 12 5G وسعره بالأسواق العربية

في عالم الهواتف الذكية المتسارع التطور، تقدم شركة Realme هاتفها الجديد Realme 12 5G، الذي يمثل قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، ويأتي هذا الهاتف بمواصفات متميزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة فريدة في عالم الهواتف الذكية، وفي هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل مواصفات هاتف Realme 12 5G وما يقدمه من مميزات وابتكارات تجعل منه جهازًا يستحق الاقتناء في عام 2024.

مواصفات هاتف Realme 12 5G

المواصفات التفاصيل المعالج من شركة كوالكم من نوع Dimensity 6100 Plus بتكنولوجيا 6 نانو الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش المساحة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت

بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت

بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري، مكان الشريحة الثانية المعالج الرسومي من نوع Mali-G57 MC2 واجهة المستخدم واجهة ريلمي الأحدث الـ Realme UI 5.0 نظام التشغيل اندرويد

سعر هاتف Realme 12 5G بالأسواق العربية

في مصر:

– النسخة بسعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 11,300 جنيه.

– النسخة بسعة 512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 12,900 جنيه (ضمان دولي).

في السعودية:

– النسخة بسعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 900 ريال.

في الإمارات:

– النسخة بسعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 750 درهم.

– النسخة بسعة 512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 900 درهم.