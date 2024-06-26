سجـل هُنــا فورا Newtoniq.. كيفية التسجيل في منصة نيوتن التعليمية 2024 استخراج نتائج الطلاب في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بإطلاق منصة نيوتن وهذا من أجل تفعيل التعليم عن بعد، حيث أن التطبيق يوفر للطالب مجموعة من المزايا حيث أنه يمكنه الحصول على المقرر التعليمي من خلاله بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى التي سوف نذكرها لكم في السطور القادمة، يتميز تطبيق نيوتن بأن مساحته صغيرة ويمكن تحميله على الأنظمة المختلفة.

منصة نيوتن

يمكن الان لجميع الطلاب في عموم العراق تحميل تطبيق نيوتن والاستمتاع بكافة المزايا الموجودة به وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر قم بالدخول على متجر جوجل بلاي. بعد ذلك في المكان المخصص للبحث يرجى كتابة اسم التطبيق وهو نيوتن. انقر على زر التنزيل وانتظر بضع دقائق. بعد أن يتم تثبيت التطبيق بنجاح على هاتفك قم بفتح التطبيق. سوف يوضح لك مجموعة من التعليمات قم باتباعها من أجل البدء في استخدام التطبيق.

تحميل تطبيق نيوتن على الآيفون

تطبيق نيوتن صالح أيضا لأجهزة الآيفون ويمكنكم تحميله من خلال اتباع الآتي:

أولا قم بفتح متجر آب ستور. ثانيا في شريط البحث يرجى كتابة اسم التطبيق وهو تطبيق نيوتن. ثالثا قم بالضغط على أيقونة تحميل. رابعا قم بتثبيت التطبيق على جهازك وابدأ باستخدامه بكل سهولة.

مميزات منصة نيوتن