مسلسل المؤسس عثمان لم ينتهي بعد حيث انتهى الموسم الخامس بشكل شيق وجذب عدد كبير من الجماهير إليه ولكن تم الإعلان عن تصوير الجزء الثالث والانتهاء منه حيث ان المسلسل يضم العديد من الأحداث المتصاعدة والحروب والمعارك التي تم عرضها على مدار خمسة مواسم سابقة ولكن لم تكن كافية لاستكمال المسلسل حيث انه من احد المسلسلات التاريخية التي تعرض حقبة كبيرة من الزمن واستطاع أن ينجح ويكون من افضل المسلسلات العربية التاريخية في الآونة الأخيرة والتي جذبت عدد كبير من الجماهير اليها،ض فان الجميع الجماهير ترغب في معرفه الجزء السادس وموعد نزوله والقنوات الناقله له خلال الفترة القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يمكنك ان تتابع احداث مثيرة ورائعه من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس بعد النجاح الذي حققه المسلسل حيث أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل الثالث خلال شهر أغسطس القادم وسوف يضم احداث ومفاجآت جديدة لجميع الجماهير تتمثل فيها الصراعات والحروب والأزمات التي تغادرها الدولة فيها التوسعات حيث ان المسلسل من بطولة أحد النجوم الذي استطاع شخصية المؤسس عثمان بشكل حقيقي نادى على اعجاب الجميع.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن أن تتابع أحداث المسلسل مؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة آي تي في الفضائية التي تعرض المسلسل حصريا عبر شاشتها مدبلجه الى اللغه العربيه من خلال التردد 12000 من خلال القمر الصناعي النايل سات، حيث ان القناة تعرض الحلقات كامله مره اسبوعيا في تمام الساعه 8:00 مساء.