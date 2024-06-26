خطوات تحديث الوتساب الذهبي 2024 النسخة الاخيرة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات تحديث الوتساب الذهبي 2024 النسخة الاخيرة
تحميل واتساب الذهبي

الواتساب الذهبي من أكثر تطبيقات انتشارا في مختلف دول العالم حيث انه من افضل تطبيقات المراسلة الذي يقدم ممتعه وسهله في مراسلة الاصدقاء والتواصل مع الآخرين بسهولة كما انه دائما التحديث يضيف العديد من المميزات اليه رساله نادي الاهلي الكبير من مستخدمي الوتساب الذهبي يرغبون في معرفة خطوات تحديث الواتس اب الجديده وزارة الاستمتاع التحسينات والمميزات التي يوفرها لهم وسوف نعرض لكم طريقة تحديث الواتساب الذهبي النسخة الاخيرة 2024 خلال الفقرات التالية.

خطوات تحديث الوتساب الذهبي

يمكنك ان تستمتع بشكل افضل من خلال تحديث الوتساب الذهبي، حيث انه اضاف عدد كبير من المميزات التي تجعلها من التطبيقات الأكثر متعة وسهولة فإن خطوات التحديث مجانية وسهلة من خلال هاتفك في وقت سريع يمكن ان تقوم بالتحديث باتباع ما يلي:

  • اذهب الى محرك البحث جوجل واكتب الوتس الذهبي في مكان البحث وانتظر حتى تظهر لك خيارات واضغط على تحديث الوتساب الذهبي.
  • سوف يظهر لك سهم اضغط عليه وانتظر قليلا حتى تنتهي عملية التحديث.
  • وبعد ذلك اذهب الى فتح الواتس وسوف وسوف تستطيع الاستمتاع التحسينات والاضافات بعد التحديث الجديد.
  • ويجب أن تحرص على التحديث من فترة إلى أخرى حتى لا يؤدي ذلك الى حظر حسابك.

ميزات تحديث الواتس اب 2024

  • يمكنك ان تشاهد حالات الاخرين دون ان يظهر لهم ذلك من خلال ضبط اعدادات الوتس بعد التحديث الجديد.
  • تستطيع أن تخصص حاله أكثر من 30 ثانيه في المرة الواحدة دون ان تقوم بتغطية الفيديو على أكثر من حالة.
  • تستطيع أن تلغي حالتك اذا كنت نشط الان لا يعرف الاصدقاء من خلال الذهاب الى الاعدادات وإيقاف هذه الخاصية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
فوضى وهرج ومرج! قناة توم وجيري الجديدة تبث 24 ساعة خناقات الثنائي المرح الذي لا يهدأ!
إنضم لقناتنا على واتساب