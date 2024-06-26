رسميااا على نتائجنـــا results.mlazemna.. موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، انتهى طلاب الصف الثالث متوسط في العراق مؤخرا من أداء امتحانات الدور الاول ومنذ ذلك الحين يترقب هؤلاء ظهور النتائج للاطمئنان على تجاوزهم لهذه المرحلة الصعبة والمصيرية في حياتهم العلمية، وقد أعلنت وزارة التربية عن اقتراب موعد نزول النتائج على موقعها الالكتروني الرسمي وعلى موقع نتائجنا حتى يتثنى للطلاب معرفة نتيجتهم بسهولة من خلال رقم الجلوس، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط استخراج نتائج الثالث متوسط.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط توفر وزارة التربية العراقية روابط الكترونية يمكن للطلاب من خلالها معرفة نتائج الاختبارات النهائية وذلك للتيسير على الطلاب واولياء الامور الذين كانوا يعانون سابقا من مشقة الذهاب الى المدرسة للاستعلام عن النتيجة، وردا على كثرة التساؤلات حول موعد ظهور النتائج كشفت الوزارة عن أنه حاليا تجرى عمليات تدقيق الدرجات بعد انتهاء معلمي كل مادة من تصحيح أوراق الاجابات وفور الانتهاء منها سيتم رفع النتائج على الانترنت عبر المواقع التي اعلنت عنها الوزارة، وفيما يلي رابط موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط : الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني بالضغط على الرابط الاتي.

من المحافظات الظاهرة امامك حدد محافظتك واضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة مقابلها.

سيتم تحميل كشوف النتائج على جهازك بصيغة pdf.

ادخل اسم الطالب أو رقم جلوسه للبحث عن نتيجته.

وسيتم استعراض نتيجة الطالب ودرجات كل مادة بالتفصيل. رابط نتائج الصف الثالث متوسط كما تتيح وزارة التربية امكانية معرفة نتائج الصف الثالث متوسط بعد ظهورها مباشرة عبر موقعها الالكتروني الرسمي ومن خلال اتباع الخطوات التالية :