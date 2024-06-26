رسميااا على نتائجنـــا results.mlazemna.. موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

Hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميااا على نتائجنـــا results.mlazemna.. موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات وزارة التربية العراقية
موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط
  • قم بالانتقال الى قسم نتائج الامتحانات من الخدمات الالكترونية.
  • حدد الصف والدور والمحافظة التابع لها الطالب.
  • ثم ادخل البيانات اللازمة واضغط على “استعلام”.
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Hossam

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