 “تابع الان” مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والجديد 2024 أحداث مشوقة تُعرض لأولى مرة في هذا الموعد

عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي، حول موعد إذاعة الجزء السادس والجديد من مسلسل قيامة عثمان التي أثار جدلاً كبيرة وشهرة غير عادية على مستوى الوطن العربي، ليكون من أبرز المسلسلات التاريخية التي تمت إذاعتها عبر القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل بعدة لغات مختلفة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني

بعد أن انتهى المواسم الخمسة الأخيرة، فإن الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان من المتوقع أن يكون في نهاية شهر أغسطس المقبل، وخاصة مع بداية عرض العديد من الإعلانات الترويجية الأكثر إثارة وتشويقًا على مستوى العالم، لينقل المسلسل حياة أبرز الشخصيات التاريخية الذي قاموا بفتح القلاع ومحاربة الصليبين وأعداء الإسلام، والقضاء على الخونة حتى تم تأسيس الدولة العُثمانية، بقيادة السيد عثمان بن ارطغرل.

تردد قنوات مسلسل قيامة عثمان ATV

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة ATV هو الترك سات.

بينما التردد الجديد الناقل للمسلسل فهو 11628.

في حين أن استقطاب يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة ATV التركية يكون 27500.

معدل التصحيح 5/6.

نزل قناة الفجر الجزائرية

وتتمثل أهم بيانات قناة الفجر الجزائرية، كالأتي:-