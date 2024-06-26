كشوفات نقل النفوس 2024 العراق: شروط القبول وخطوات الاستعلام بالتفصيل

وفرت الداخلية العراقية طريقة بسيطة يتم من خلالها التسجيل في نقل النفوس بشكل إلكتروني وبالتالي يمكن لأي مواطن يرغب في الحصول على هذه المنحة التقديم من خلال الإنترنت دون أن يكون هناك الحاجة إلى زيارة أي مكان حكومي، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات المواطنين، ايضا على الموقع وبناء على ذلك سنوفر لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا العملية خلال التقرير التالي.

كشوفات نقل النفوس في العراق 2024

مواطني العراق بإمكانهم التقديم على نقل النفوس من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي حددتها وزارة الداخلية ومن ثم نوضحها لكم في النقاط التالية:

أولًا التوجه المباشر إلى موقع بوابة المواطن الالكترونية على الانترنت.

الانتقال بعد ذلك إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

في هذه الخطوة يحدد المواطن على التفاصيل التي يرغب في الاستعلام عنها.

يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة لهذه العملية في أماكنها الصحيحة.

بعد ذلك يتعين على المستفيد إضافة الأوراق الثبوتية حتى يتم اعتماد العملية دون التأخير.

يتم اختيار ايقونة البحث حتى تظهر جميع التفاصيل التي يرغب المواطن في الإطلاع عليها.

شروط نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من المتطلبات المحددة التي بناء على مدى تطابقها سيتم اعتماد الطلب المتقدم وقبوله في التسجيل، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي

على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

كما ينبغي أن يكون دائم الإقامة في أي محافظة تابعة للدولة.

كما حددت في شرط العمر ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أيضا ينبغي أن أن يتوفر لدى المتقدم بطاقة هوية صالحة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لنقل النفوس في العراق

عملية نقل النفوس واحدة من برامج الدعم التي توفرها دولة العراق لجميع مواطنيها لذلك حتى يتمكن المتقدم من التسجيل بشكل ناجح في الدفعة الأخيرة عليه إحضار جميع المستندات المطلوبة التي تم تحديدها بعناية لإثبات جدارة وأهلية المتقدم ومن هذه الأوراق الآتي: