“مَـوقع” نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر bem onec dz | | تاريخ إعلان نتائج البيام وزارة التربية الوطنية

اقترب موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر حيث صرح وزير التربية الوطنية بذلك في وقت سابق، حيث قال أن أعمال التصحيح قد انتهت والمرحلة الحالية هي مرحلة مراجعة التصحيح ورصد الدرجات أي تجميع درجات الطلاب وإعطاء التقديرات وهذه الخطوة تسهل إصدار النتيجة على موقع الوزارة الإلكتروني.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

انتهى الطلاب من الامتحانات يوم 5 يونيو (جوان) الحالي، وفي اليوم الأخير بدأت عمليات التصحيح على الفور، وبالنسبة لموعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر فإنها ستظهر يوم السبت المقبل يوم 29 يونيو (جوان) 2024 وذلك حسب تصريحات مهمة من داخل وزارة التربية الوطنية بالجزائر، وهذا على عكس الشائعات التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بأن النتيجة ستظهر عصر يوم الثلاثاء 25 جوان، وبعد الإعلان عن ظهور النتائج ستجدها متوفرة على موقع البيام.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجتك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وهو الموقع الذي ستعلن عليه نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر فور ظهورها رسمياً، وسيكون الاستعلام بكل سهولة ويسر من خلال إتباع مجموعة الخطوات التي حددتها الوزارة، كالآتي: