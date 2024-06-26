رابط التقديم على سكنات عدل 3 الجزائر ….. والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على سكنات عدل 3 الجزائر، التي تعد من أهم وأشهر المشروعات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية خلال الآونة الأخيرة، لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً، وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 في أول شهر يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة ….

رابط التقديم على سكنات عدل 3 الجزائر

حيث أعلنت وزارة السكن والعمران بالجزائر عن تخصيص رابط للتقديم على سكنات عدل 3 الجزائر والذي من المقرر أن يتلقى طلبات المواطنين بداية من يوم 3 يوليو القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في التقديم على سكنات عدل 3 وهي:

شروط التقديم في سكنات عدل 3

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 70 عام.

ألا يكون المتقدم سبق له التقديم في برنامج سكني آخر.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 24 ألف دينار ولا يزيد عن 118 ألف دينار.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم عقار أو سكن خاص به.

الوثائق المطلوبة للتقديم في سكنات عدل 3

ويجب على الراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 إحضار الأوراق الآتية: