هل النتيجة ظهرت؟.. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالاسم عبر منصة معارف eduservices.edu.gov.qa

تستعد الآن وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج الثانوية العامة قطر خلال الأسبوع الحالي، وذلك لأن عدد كبير من الطلاب يترقب بشدة الإعلان عن النتيجة خاصةً بعد إعلان نتائج صفوف النقل، ومن الجدير بالذكر الاستعلام عن النتيجة يكون من خلال بوابة معارف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح بشكل نهائي يمكنك الحصول على النتيجة.

نتائج الثانوية العامة قطر

انتهى الطلاب في قطر من أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، والآن يتم إجراء عمليات التصحيح من أجل إنهاء حصر الدرجات خلال الأسبوع الحالي ومن ثم رفعها على الموقع، وتحدد درجات الطلاب في تلك المرحلة بشكل كبير الكلية التي يلتحق بها، وكانت قد أكدت الوزارة خلال الفترة الماضية أن النتيجة ستظهر من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر باستخدام الاسم ورقم الجلوس على المنصة التي أطلقتها الوزارة.

وحرصت الوزارة على توجيه بعض التعليمات إلى أولياء الأمور والطلاب التي يعتبر أهمها هي الحرص في الحصول على المعلومات من مصادر غير موثوقة بشأن نتيجة الثانوية العامة، وأن جميع الأخبار تنشر عبر منصات الوزارة الرسمية، وليس للوزارة أي علاقة بما ينشر عبر بعض المواقع التي تثير الجدل بين الطلاب.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2024

تعلن وزارة التعليم بقطر عن نتيجة الصف الثاني عشر خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون الإعلان عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم سواء على منصة إكس أو تويتر، وذلك بعد تجميع درجات كل الطلاب، والاستعلام عن النتيجة يكون من خلال الآتي: