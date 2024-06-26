“وزارة التربية” تُعلن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع محافظات العراق بشكل رسمي.. متى الظهور!!

كشفت وزارة التربية العراقية، عن الموعد المتوقع لصدور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، خاصة وأنها تمثل أكثر المراحل الدراسية اهتمامًا لدى العديد من الطلاب والطالبات في هذه الدولة، إضافة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لكي يتم العمل على عرض النتائج في هيئة كشوفات يتم التعرف عليها وعلى الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

موعد صدور نتائج الثالث المتوسط

أوضحت وزارة التربية العراقية وبقرار من المتحدث الرسمي للوزارة، أن النتائج الخاصة بمرحلة الثالث متوسط الدور الأول قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي ما زالت مستمرة حتى الأن في كافة المحافظات العراقية، فضلاً عن أنه من المتوقع صدور كشوفات نتائج الصف الثالث مع نهاية الشهر الجاري والأسبوع المقبل بشكل خاص، نظرًا للإنتهاء من كل أعمال التصحيح الخاصة بإعلان النتائج.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط بالعراق

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق ومختلف المحافظات المؤهلة لذلك، كما يلي:-