أعرفها الان.. كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق 2024

أصبحت كشوفات نقل النفوس في دولة العراق، من أكثر الاهتمامات لدى الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الخدمة، نظرًا لكونها من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تضمن تعديل البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، والعمل على رفع الكشوفات بعد تعديل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة المواطن الحكومية.

خطوات الإستعلام عن اسماء نقل النفوس

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة داخل دولة العراق، وبمختلف المحافظات، ما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الحكومية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

لكي تتمكن من اختيار المحافظة فيما بعد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتقوم بتنزيل كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس بمختلف محافظات العراق.

مستندات التقديم في نقل النفوس بالعراق

وعن المستندات التي يُرجى القيام بإحضارها عند التقديم في خدمة نقل النفوس الإلكترونية، والعمل على تعديل البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين، ما يلي:-