“كَـشف نقـاط” نتائج المراسلة 2024 حسب الولايات موقع onefd edu dz resultat.. رابط استخراج نتائج اثبات المستوى

نتائج المراسلة 2024 حسب الولايات زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، حيث كان من المفترض أن تظهر النتائج في شهر مايو الماضي ولكن لم يعرض الديوان الوطني للتعليم أي أخبار موعد ظهورها مما أدى إلى زيادة قلق الطلاب، ولكن حسب آخر الأخبار فإن النتيجة ستظهر قريبًا خلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج المراسلة 2024 حسب الولايات

ستظهر نتائج المراسلة 2024 حسب الولايات أواخر شهر يونيو الجاري أو بدايات شهر يوليو القادم حسبما أشارت الأخبار والمصادر، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بمجرد إعلان الديوان الوطني للتعليم والتكوين عنها، وحينها ستتمكن من الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الذي سنعرضه واستكمال باقي الخطوات من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

ادخل على الرابط الرسمي لـ موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد .

. ادخل رقم التسجيل الخاص بك.

اختار الولاية التي تقدمت فيها للاختبار.

بعد ذلك اكتب تاريخ ميلادك بشكل صحيح.

ثم ادخل رمز التأكيد الذي ستراه أمامك على الشاشة أو ادخل الكلمة العشوائية التي ستجدها أمامك أيضًا.

في النهاية اضغط على “استعراض” وستظهر كل تفاصيل النتيجة أمامك.

اطبع النتيجة لأنك ستحتاجها عند التسجيل في الموسم الذي يليه.

كشف نقاط المراسلة 2024 برقم التسجيل

ستظهر النتيجة على ثلاث مراحل؛ كل مرحلة تضم عدد ولايات معينة كالتالي: