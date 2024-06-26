انقطاع الكهرباء في الكويت وعودتها في مصر.. أيه الحكاية!!

في بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا للضبط الأوضاع داخل قطاع الكهرباء، ومعرفة أسباب انقطاع الكهرباء التي زادت في الفترة الأخيرة، مما أثرت بشكل كبير وعملت على إثارة الجدل بين المواطنين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم دولة الكويت على إثرا هذه القرارات بقطع التيار الكهربائي لفترة من الزمن، في سبيل تخفيف أحمال الكهرباء.

انقطاع الكهرباء في الكويت

أوضحت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن انقطاع الكهرباء في دولة الكويت دام لمدة ساعتين، عقب حدوث حريق داخل محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية، وكان ذلك يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو 2024، لكن لم يؤثر ذلك على انتهاء الكهرباء والماء، إلا أن الحكومة عملت اتخاذ بعض الإجراءات الاحتزارية التي تُحافظ بها على كفاءة استخدام التيار الكهربائي، ومن بين قراراتها الأتي:-

يستمر انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين يوميًا.

يتم العمل على هذا القرار لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والطارئة.

انقطاع التيار الكهربائي يكون عن بعض المناطق التي من بينها جليب الشيخ.

تأثير قطع الكهرباء على قطاع التعليم

وأوضح مدير الهيئة العامة للتعليم في دولة الكويت، أنه تم البدء في تحويل التعليم عن بُعد من يوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو 2024، فضلاً عن أن ذلك يستمر إلى يوم 4 من شهر يوليو 2204، على أن ذلك جاء مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 50 درجة في العديد من المناطق الكويتية.