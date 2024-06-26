ظهــــرررت حالااا.. رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا جميع المحافظات برقم الاكتتاب moed.gov.sy

يتساءل العديد من الطلاب حول موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2024 سوريا وهذا منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات والتي بذلوا فيها قصارى جهدهم وهذا نظرا لأهمية تلك المرحلة والتي تحدد مصير الطالب التعليمي فيما هو آت، ولهذا السبب أيضا حازت عملية التصحيح على اهتمام كبير وهذا من أجل توفير العدالة بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

قامت وزارة التربية والتعليم السورية بإطلاق الخدمة الإلكترونية والتي يمكن للطلاب من خلالها الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات:

أول خطوة يتطلب من الطالب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية. بعد إتمام عملية تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. ثم قم بالضغط على خيار نتائج الصف التاسع. سوف يتطلب منك تحديد المحافظة وإدخال اسم الطالب كامل بالإضافة إلى رقم الاكتتاب. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تظهر لك النتيجة بالدرجات.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

الجدير بالذكر أن الصف التاسع قد بدأ الاختبارات يوم 27 من مايو واستمرت حتى 12 من يونيو وبعدها تم البدء على الفور في عمليات التصحيح والتي مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي، ولكن وفقا لما نقلته بعض المصادر أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس الموافق 27 من يونيو ولكن تلك المصادر غير رسمية والوزارة لم تطلق أي أخبار بشأن ذلك.