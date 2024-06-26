مجلس الوزراء.. موعد تطبيق غلق المحلات التجارية 2024..قرارات رسمية جديدة

رائج على جوجل الآن موعد تطبيق غلق المحلات التجارية 2024 بعد القرارات الرسمية الجديدة التي أعلنت عنها مجلس الوزراء، حيث جاءت هذه القرارات بتوجيهات رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهدف من ذلك هو تخفيف أحمال الكهرباء، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات التجارية، مما كشف سيادته عن المحلات التي تشمل هذا القرار، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد تطبيق غلق المحلات التجارية 2024.

موعد تطبيق غلق المحلات التجارية 2024

زيادة ساعات تخفيف الأحمال أثارت ضجة كبيرة في الساعات الماضية على صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة، وهذا لأن فترة القطع أصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتين وهذا الأمر أصبح مرهق بالنسبة للكثير، حيث يتعلق قرار الغلق المحلات التجارية بعملية تخفيف أحمال الكهرباء، ولكن أكدت الدولة أنها تفعل ذلك من أجل توزيع الكهرباء بشكل مناسب وأن تتوفر الطاقة الكهربائي على مستوى الجمهورية دون أي تأثير وخاصةً بأن الكثافة السكانية أصبحت عالية للغاية،

ولذلك أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن المحلات التجارية العمل فيها يكون بدايةً من الساعة 7 صباحاً والغلق في تمام الساعة 10 مساءً، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر يوليو المقبل 2024 وتقوم الجهة المختصة بمتابعة الأمر لعدم مخالفة تلك القرارات ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

المحلات التي لا تشمل قرار الغلق

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هناك بعض المحلات تستنينى من قرار الغلق والتي لها أهميتها الشديدة ويحتاج إليها المواطن في أي وقت، وهي الصيدليات وهذا لأن المواطن يمكن أن يتعرض لظرف طارئ ويحتاج إلى شراء الأدوية، ويستثنى من ذلك السوبر ماركت والمطاعم يتم الغلق في تمام الساعة 1 صباحاً.