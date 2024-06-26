“ضـــد الحظـــر🚫” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 GBWhatsApp أخر اصدار V37 .. ميزات خرافية جربها الآن

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ومميزاته المختلفة سنذكرها لكم في هذا المقال، فواتساب جي بي هو التطبيق المعدل للواتساب الرسمي بل هو أول تطبيق معدل له، وحصل على نسبة عالية من التنزيلات حول العالم وذلك بسبب سهولة تحميله بعد التحديث بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والمميزات والخصائص المختلفة المضافة الجديدة غير الموجودة في الواتساب العادي.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

يتميز تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 بالعديد من المميزات مثل إخفاء الظهور وتغيير الثيمات هذا بالإضافة إلى التنوع في رفع وتحميل الحالات المختلفة وغيرها وغيرها من المزايا التي سنذكرها في هذا المقال، كما أن هذا الواتساب ضد الحظر، وفيما يلي طريقة التحميل تسجيل الدخول في WhatsApp GB:-

ابدأ في تنزيل التطبيق من موقع GBWhatsApp على الإنترنت.

على الإنترنت. بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق على موبايلك.

بعد التثبيت افتح التطبيق واضغط على “موافق ومتابعة”.

بعد ذلك ادخل على رقم حسابك على الواتساب ثم اضغط على “التالي”.

ستجد أن تم إرسال رمز التحقق من الواتس إلى رقمك، بعدها ادخل رمز التحقق في المكان المخصص له، وهذه الخطوة تثبت أنك مالك الرقم.

ابدأ في تهيئة الإعدادات كاسمك وصورتك.

مميزات واتساب جي بي 2024

يمتلك تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 العديد من المميزات من أهمها أنه ضد الحظر أي لا يمكن لأي شخص مهما كان أن يحظر مستخدم هذا التطبيق: