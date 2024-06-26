مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170.. مدارس البترول لطلاب الشهادة الإعدادية وأهم البدائل المتاحة للثانوية العامة والدبلومات الفنية

مع صعوبة الثانوية العامة أصبحت العائلات تبحث عن بدائل لأولادهم حتى يمكنهم استكمال دراستهم بعد الشهادة الإعدادية، فهناك العديد من المجالات والمدارس التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الإلتحاق بها ولا تحتاج إلى مجموع كبير، مثل الثانوية العامة لذا سوف نتعرف معا اليوم على الفرص المتاحة أمام طلاب الشهادة الإعدادية بمجموع 170 و 180 درجة في السطور القادمة فتابعونا.

مدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع 170

بعد ظهور تنسيق الثانوية العامة في أغلب المحافظات المصرية قد جاء تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد في حدود 225 درجة في أغلب المحافظات فأن الكثير من الطلاب يبحثون عن مدارس يمكنها القبول بمجموع 170.

هناك العديد من المدارس التي يكون تنسيقها منخفض عن الثانوية العامة وتضمن للطالب الحصول على وظيفة مناسبة بعد التخرج منها ويكون لها مستقبل كبير مثل المدارس التالية:

مدارس البترول لطلاب الإعدادية بمجموع 170

مدارس البترول الموجودة في أنحاء الجمهورية تتميز بأنها تقبل الطلاب الحاصلين على 170 درجة وذلك في أقسام عديدة فمثلا قسم تبريد وتكييف يقبل من 160 درجة، بينما قسم سيارات يقبل فيه طلاب الحاصلين على مجموع 180 درجة.

قسم الكمبيوتر يقبل من 150 درجة بينما قسم البترول الفني يقبل من 200 درجه ليضمن طلاب الإعدادية الحصول على وظيفة في قطاع البترول بعد التخرج.

مدارس غبور للسيارات

تعتبر مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية هي خيار جيد لطلاب الإعدادية، حيث أن تنسيقها يتراوح بين 200 إلى 220 درجة.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع قليل

لم يستطيع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية أن يقوموا بتحصيل المجموع الذي يناسبهم ليتمكنوا من دخول الثانوية، وهناك العديد من البدائل التي تقبل بمجموع أقل ومنها مدارس الثانوي العام الخاص بمجموع 170 درجة و180 درجة والتي تقبل الطلاب وفق شروط محددة منها المربع السكني والقيام بسداد المصروفات.

كما يمكن للطلاب أيضا دخول واحدة من مدارس الثانوية التجارية أو الثانوية الفنية الصناعية أو الثانوية الزراعية حيث أنها تقبل بمجموع أقل من الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة وأهم البدائل المتاحة

أعلنت بعض المحافظات عن تنسيق الثانوية العامة ومن بينها محافظة الجيزة حيث أعلنت عن تنسيق الثانوية العامة الجديد 2024 لهذا العام وهو 225 درجة كما قام مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بأعتماد تنسيق البدائل المتاحة والطلاب وهي كالتالي: