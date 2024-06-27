“سلي نفسك يوم الجمعة“ تحميل لعبة Temple Run على جميع هواتف الآيفون والأندرويد آخر إصدار

إذا كنت تبحث عن لعبة تسلي بها وقتك ننصحك بـ تحميل لعبة Temple Run وهي واحدة من الألعاب الإلكترونية الموجودة منذ زمن طويل وتبدأ الجولة عندما يتم طرد اللاعب خارج إحدى المعابد من قبل مجموعة من القرود وتبدأ بالجري خلف اللاعب وتظل في هذا الوضع حتى إما يصطدم اللاعب أن تغلبه تلك القردة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحميل لعبة Temple Run

تتميز لعبة Temple Run بأنه يتم تحميلها من خلال الأجهزة المختلفة ويمكنك تحميلها بكل سهولة على أجهزة الكمبيوتر وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بفتح متصفح الويب الموجود لديك.

ثانيا في محرك البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم انقر على تنزيل.

ثالثا بعد أن يتم تنزيل اللعبة بنجاح انتقل إلى قائمة التنزيلات وقم بتثبيت اللعبة يدويا.

رابعا قم بفتح تطبيق اللعبة واتبع التعليمات الموجودة أمامك ثم ابدأ باللعب.

تحميل لعبة Temple Run على الهاتف

في حالة تحميل لعبة Temple Run على الهواتف الذكية يرجى اتباع الآتي:

قم بفتح متجر التطبيقات الموجود لديك، وهذا بالنسبة لهواتف الأندرويد والآيفون. في الخطوة التالية قم بكتابة اسم اللعبة وهي Temple Run. اضغط على أيقونة تحميل وانتظر بضع دقائق. بعد تثبيت اللعبة قم بفتحها واستمتع بخوض التجربة.

مميزات لعبة Temple Run