حقيقة زيادة المعاشات التقاعدية 20 دينار في أغسطس 2024 ….والتأمينات الإجتماعية بالكويت توضح

حقيقة زيادة المعاشات التقاعدية 20 دينار في أغسطس 2024، خبر تصدر عناوين محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليقلى اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين ويشمل هذا القرار الأشخاص المتقاعدين بالكويت وأصحاب الأنصبة طبقاً لاستحقاقتهم وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية يالكويت أعلنت عن بيان رسمي لها والذي يؤكد أن صرف الزيادة سوف يكون آلياً من قبل المؤسسة مباشرةً، إلا أن المؤسسةن وضعت عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الجمع بين معاش التقاعدي والمرتب، والتي جاءت كالتالي:

شروط الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب

يجب أن يكون الشخص المتقدم أدى الخدمة الفعلية له وهي 25 عام .

الأشخاص التي انتهت خدمتهم قبل 1 يوليو 2008 يجب أن يكونوا أدوا الخدمة الفعلية لمدة 20 عام في جهة حكومية.

يجب أن يكون المرتب المراد جمعه نظير عمله في القطاع الأهلي.

وأخيراً يجب أن يمر عامين على إنتهاء الخدمة في حال الالتحاق لدى صاحب العمل الذي انتهت خدمته فيها ويستحق المواطن معاشاً تقاعدياً.

ما هي شروط استحقاق صرف المكافأة المالية ؟

كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في استحقاق صرف المكافأة المالية وهي:

أن يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً فور إنتهاء الاشتراك.

كما يجب ألا تقل مدة الإشتراك بعد 1 يناير 2025 عن 24 شهر كامل مع استثناء الحالات التالية:

في حالة إنهاء الإشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو يكون المتقدم بلغ السن القانوني لترك الخدمة وهو 65 عام.

وفي حالة إنهاء الإشتراك إذا بلغ المتقدم الخدمة المحسوبة وهي 30 عام .

الأشخاص المعاقين والمكلفين برعاية معاق ولكن شرط أن يكون المعاق عاجز عجزاً كلياً طبقاً لقرار من اللجنة الطبية.

ما هي شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه؟

أما عن الشروط التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لاستحقاق صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه في الكويت، والتي جاءت كالتالي: