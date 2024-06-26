مباشرة.. الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء عدن حضرموت 2024 بالدرجات اعرف النتيجة

يرغب طلاب الصف التاسع اليمن، في التعرف على النتائج الخاصة بهم، فضلاً عن وزارة التربية والتعليم شددت على كافة المديريات والمدارس المتواجدة في المحافظات اليمنية، من سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح ومراجعة أوراق الإمتحانات، والإنهاء من الإجراءات الخاصة برصد الدرجات، ليتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسهولة الحصول عليها.

كيف أحصل على نتائج الصف التاسع

هناك بعض الخطوات يمكنك العمل على اتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء وحضرموت، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بإدخال بيانات تسجيل الدخول في بداية الأمر والعمل على تحديد المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة، ليتم النقر على زر “بحث”، وفي نهاية الإجراءات يتم عرض على جميع الدرجات الخاصة بكل مادة.

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وعن الإجراءات الخاصة بعرض النتائج للصف التاسع في اليمن وصنعاء وحضرموت وعدن وغير ذلك من المحافظات الأخرى، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-