أخيرًا ظهر التحديث الأخير.. الإضافات الأخيرة في تحديث لعبة إي إيه إف سي 24 الكورية EAFC 24

تحميل اللعبة الكورية إي إيه إف سي 24 التي تعتبر واحدة من أفضل الألعاب لمحبي كرة القدم حيث تعتبر من الألعاب التي تم تطويرها بشكل كبير لكي تناسب احتياجات جميع اللاعبين بمختلف الأذواق، ومن أجل المزيد من التفاصيل حول اللعبة تابع قراءة السطور التالية.

نبذة عن اللعبة الكورية EAFC 24

تعد لعبة إي إيه إف سي 24 الكورية واحدة من أشهر الألعاب التي توفر الكثير من المرح للمستخدمين بشكل ممتع وجميل، وإليكم بعض التفاصيل عن اللعبة من خلال هذه النقاط التالية:

تعد لعبة EA Sports FC 24 واحدة من أشهر ألعاب محاكاة كرة القدم.

وهي واحدة من سلسلة ألعاب الفيديو FIFA، بعد الشراكة بين Electronic Arts وFIFA.

يلاحظ اللاعبون أن غلاف الإصدار القياسي من اللعبة يضم مهاجم مانشستر سيتي ايرلينج هالاند، كنا يضم غلاف الإصدار النهائي للعبة 31 لاعب من جميع أنحاء العالم.

تشتمل على فرقة نادي Pepper’s Lonely Hearts، ومن المشاهير من هذا الفريق سام كير، وفيرجيل فان ديك، وسون هيونج مين، وزين الدين زيدان، وبيليه، وديفيد بيكهام.

تعتبر هذه اللعبة هي أحدث إصدار من لعبة كرة القدم الشهيرة للهواتف الذكية FIFA، والتي أصبحت تعرف باسم جديد بعد انتهاء عقدها مع FIFA.

آخر تحديث للعبة الكورية إي إيه إف سي 24

قامت الشركة مؤخرا بإضافة العديد من التحديثات الجديدة المميزة، ومن أبرزها: