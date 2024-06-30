بكام في السوق.. أسعار الدواجن اليوم الاحد 30 يونيو 2024

أسعار الدواجن اليوم يقوم بمتابعتها ليس فقط التاجر وإنما المستهلك رجاءً منه أن تنخفض أسعار كافة السلع ومنها الدواجن بعد موجة الأسعار المرتفعة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخير، والتي سببت الضيق والإزعاج لغالبية البيوت المصرية، ولأن الدواجن من المواد الغذائية الأساسية نجد الاهتمام بالبحث عن أسعارها بشكل يومي كبير.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم 30 يونيو الأحد في الأسواق شهدت انخفاض بسيط وذلك بقيمة تبلغ 1.5 جنيه في الكيلو، والأمر يختلف حسب نوع الدواجن، لهذا نبين لكم أسعار الدواجن المختلفة اليوم فيما يلي:

كيلو الفراخ البيضاء سجل اليوم الأحد 95 جنيه في بورصة الدواجن، أما السعر في الأسواق يتراوح من 96 جنيه إلى 105 جنيه حسب التاجر والمنطقة.

كيلو الفراخ البلدي سجل اليوم 122 جنيه مصري، أما السعر في الأسواق يبدأ من 123 جنيه ويصل إلى 129 جنيه حسب التاجر والمنطقة.

كيلو الفراخ الساسو والحمراء اليوم يتراوح ما بين 109 جنيه و110 جنيه في بورصة الدواجن، أما السعر في الأسواق يتراوح ما بين 119 جنيه و120 جنيه.

كيلو الفراخ الأمهات البيضاء سجل اليوم 70 جنيه في بورصة الدواجن، أما السعر في الأسواق فهو 80 جنيها مصري.

سعر كيلو البط اليوم

يختلف سعر البط اليوم السبت حسب ما إذا كانت البطة كاملة أم يريد المستهلك شراء جزء معين منها مثل الصدور والأوراك، لهذا نبين لكم أسعار البط بالتفصيل فيما يلي:

سعر كيلو البط البلدي سجل اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيه في المتوسط.

سعر كيلو أوراك البط سجل اليوم في بورصة الدواجن 117 جنيه مصري.

سعر كيلو صدور البط سجل اليوم في بورصة الدواجن 113 جنيه.

كما تختلف أسعار الكتاكيت حسب نوع الكتكوت، حيث يوجد العديد من تلك الأنواع، وإليكم أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية: