بكام الاردب.. سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية

نجد أن البحث عن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مرتفع للغاية، حيث يتسلط الضوء على سعر الأرز الشعير ومدى التحديثات الجديدة في الأسواق المحلية، يعود الاهتمام الزائد أسعار الأرز الشعير في الأسواق نتيجة لأهمية هذه السلع والاحتياج اليومي لها، هناك بعض السلع التي يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو تبديله بأي سلعة أخرى مناسبة وتكون أقل في السعر،

لكن الأرز سلعة أساسية ولا يوجد لها أي بدلائل ولا يمكن الاستغناء عنها بهذه السهولة، ورغم التضخم الاقتصادي التي تمر به البلاد ألا أن الحكومة تقوم بدورها في توفير السلع على أكمل وجه دون أن يتأثر المواطنين، لكن الأسعار يمكن أن ترتفع قليلاً لكن تتوفر السلع في جميع الأسواق وعندما يريدها المواطن يجدها دون البحث عنها كثيراً، نوضح لكم المزيد من التفاصيل المتعلقة ب سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 ابقوا معنا.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

تحديثات جداً لكن مبشرة للغاية بعد وجود أي زيادة جديدة في الأسعار مع بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء السادس والعشرين من يونيو 2024 والتي تأتي على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة الحبة 15,300 جنيه.

كما سجل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 14,300 جنيه.

ويصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة 24,000 جنيه.

ووصل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة الرفيعة نحو 22,000 جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق المحلية

تواجه الدولة خلال هذه الفترة أزمة اقتصادية عالمية، لكنها تحرص أن تلبية احتياجات المواطنين وتستجيب لمطالبهم المستمرة، وأن أبسط الأمور التي يحتاجها المواطنين إيجاد السلع الأساسية متوفرة بالأسواق بالأسعار المناسبة دون الشعور بأي عبء زائد، أسعار الأرز في الأسواق خلال هذه الفترة مستقرة وثابتة دون أي زيادة جديدة، ليسجل سعر الأرز الأبيض المعبأ وزن 1 كيلو جرام نحو 35 جنيه بنسبة كسر 3%، مما توفر وزارة التموين كميات كبيرة على المقررات التموينية ليحصل المواطن على الأرز بسعر أقل لا يتعدى 30 جنيه. ومع اقتراب موسم الحصاد تزداد الكميات في الأسواق.