تحميل pdf.. كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
تحميل pdf.. كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024

يهتم المتقدمين من الرجال والنساء من جميع محافظات العراق بمعرفة موعد اعلان كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024، مضى أكثر من 5 أشهر على صرف الدفعة السادسة، وكان من المقرر أن يتم صدور كشوفات الدفعة السابعة والأخيرة مع بداية شهر يناير الماضي 2024 ولم يحدث أي مستجدات، ونظراً لعدم اعلان اسماء المشمولين ترتفع معدلات البحث ويزداد قلق وخوف المتقدمين،

الكثير من المتقدمين لن يتوقفون عن البحث ويتابعون المنشورات الجديدة التي تنشرها الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والهدف من ذلك معرفة أي معلومة تطمئن قلوبهم عما يمرون به ويعيشون فيه، حالة المواطنين أصبحت متدهورة للغاية مع زيادة الأسعار وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، اليوم نوضح لكم بعض التفاصيل المهمة حول كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024.

كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024

تصدر كشوفات الدفعة السابعة والأخيرة بعد التوقيع على الموازنة المالية وهذا وفقاً لتصريحات أحمد الأسدي وزير العمل وأحمد خلف السومري رئيس الحماية الاجتماعية، وعلى الفور يتم تحديد موعد الصرف والذي يتعرف عليه المشمولين عن استخراج النتائج التي تحصلين عليها بالخطوات التالية:.

كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024
كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024
  1. الذهاب بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
  2. إدخال رقم التحقق والنقر يقدم.
  3. ثم اختر خدمات الحماية الاجتماعية.
  4. حدد الدفعة السابعة.
  5. سجل الرقم الوطني والمحافظة.
  6. ثم الضغط على بحث.

الشروط اللازمة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

فرضت هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الضوابط الأساسية لتسهيل الامور على المتقدمين يقوم بالإطلاع عليها قبل التسجيل لضمان قبول الطلب والتي تأتي على النحو التالي وفقاً للائحة:.

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • حالة حصول المتقدم على أي مستحقات مالية من الرعاية الاجتماعية الدفعات السابقة يتم استبعاده.
  • عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو سجلات تجارية.
  • أن يكون المتقدم ما بين 16 عام وحتى 60عام.
  • النساء المطلقات والأرامل.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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