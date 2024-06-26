تحديث WhatsApp Gold المجاني والمذهل!!.. أفضل مزايا واتساب الذهبي غير اي تطبيق أخر.. نزله وشوف بنفسك!

واتساب الذهبي من أبرز التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية، وهو يحمل العديد من المميزات والتحديثات الغير متوفرة في أي تطبيق أخر، إضافة إلى أن WhatsApp Gold يمثل أهمية كبيرة لملايين المستخدمين الذين قاموا بتنزيله، ليكون البديل الأقوى لواتساب العادي، وعليه فإن بعض المستخدمين يرغبون في معرفة الطريقة الأمنة للقيام بتحديث التطبيق بعيدًا عن مسح بياناتهم الشخصية أو المعلومات الخاصة بهم، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات WhatsApp Gold واتساب الذهبي

تم إطلاق أولى النسخ من تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبح التطبيق هو الأكثر استخدامًا من بين التطبيقات المُعدلة، بالإضافة إلى أنه يحمل الكثير من المميزات والإضافات الجديد والمتعددة، ومن بينها الأتي:-

التطبيق يمكنك من خلاله تنزيل القصص والفيديوها بجودتها الطبيعية.

كذلك فإن التطبيق يمتلك العديد من الخصوصية الخاصة بالمستخدم.

العمل على إخفاء أخر ظهور للمستخدم.

كذلك إمكانية إزالة الرسائل عبر خاصية الخصوصية المميزة.

يمتلك العديد من الرموز التعبيرية والملصقات التي يمكنك مشاركتها مع الأصدقاء والمستخدمون الأخرون.

يوجد للتطبيق عدة تحديثات مختلفة يمكنك الحصول عليه بكل سهولة.

كيفية تحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold

ولكي تتمكن من إعادة تنزيل واتساب الذهبي، أو العمل على تحديثه من جديد، فلابد من اتباع الخطوات الأتيه:-