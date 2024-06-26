عالم من المتعة والتشويق.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات بأقوى إشارة

يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 من أهم الترددات الحالي على محركات البحث جوجل، حيث يهتم بمعرفتها الكثير من الأشخاص، تهتم قناة ناشونال جيوغرافيك بأدق التفاصيل لكي تجعل الجمهور المتابع يستمتع بالمحتوى المميز التي تنقله، وتعتبر قناة ناشونال من أهم القنوات التي تنقل محتوى فريد من نوعه على مدار 24 ساعة حول عالم المغامرات، ينجذب الكبير والصغير للمحتوى التي تعرضه القناة لأنها تعرض ما لا تعرضه أي قناة فضائية،

ناشونال جيوغرافيك هي قناة عربية تأسست منذ أكثر من 20 عام وهي قناة عربية تعمل على جميع الأقمار الصناعية وتعرض مجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الوثائقية التي يتابعها الكثير من الأشخاص من جميع بلاد العالم، واليوم بناءاً على رغبة الكثير من المتابعين ننشر لحضراتكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

التردد : 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب : افقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

قناة ناشونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي عدد كبير من الأفلام الوثائقية التي تنقل أدق التفاصيل والتي ينجذب إليها فئة كبيرة من الناس، ويمكن للكثير الجلوس أمام القناة ومتابعة المحتوى التي تعرضه دون الشعور بالملل، تحظى القناة على إعجاب الكثير من الأشخاص وهذا يعود تقدمها ونجاحها الكبير على الساحة الفضائية، تعمل القناة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وغيرها الكثير بشكل مجاني على مدار 24 ساعة بدون توقف، كما أن القناة تتمتع بشهرة وانتشار في جميع دول العالم لذلك قدمنا لحضراتكم رموز التردد بشكل كامل تنزيلها على الجهاز.

قائمة برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك