وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن عن الرابط الرسمي للإستعلام عن نتائج التاسع اليمن

وصل القلق إلى مراحله القصوى بسبب عدم ظهور نتائج التاسع اليمن إلى الآن، فهم يتطلعون إلى معرفة مستقبلهم الدراسي القادم، وأن مجهوداتهم طوال العام لم تضيع هباء، وقد قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور النتائج وتبشر الطلاب بأن الدرجات هذا العام مبشرة لكل الطلاب، ومن المتوقع من الوزارة أن تُظهر النتيجة هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل.

نتائج التاسع اليمن

تعد نتائج التاسع تعد من أهم النتائج في المرحلة التعليمية في اليمن وقد أوضحت وزارة التعليم اليمنية الآتي.

في البداية لم تأت أي مشكلات من الطلاب بسبب الإمتحان.

ثم أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح بدأت فور الإنتهاء من سير العملية الإمتحانيه.

وأكدت أيضاً أن النتائج سوف تظهر في أقرب وقت ممكن.

طريقة الإستعلام عن نتائج الصف التاسع

قامت وزارة التعليم اليمني بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة التاسع اليمني ومن خلال هذه النقاط سنوضحها إليك.

في البداية عليك الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمني

بعد ذلك اذهب إلى أيقونة النتائج واختر الصف التاسع.

ثم تقوم باختيار العام الدراسي 2023 2024

ومن ثم بعد هذه الخطوة ستظهر أيقونة أخرى لكتابة رقم الجلوس.

بعد كتابة رقم الجلوس يتم الضغط على زر البحث.

ومن ثم ستظهر نتائج الطالب بالتفاصيل على الشاشة.

قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بالسعي الجاد وبذل المجهود المعتاد منهم لمحاولة طمأنة الطلاب على نتائجهم بخصوص نتائج الفصل الدراسي الثاني، متمنين للجميع مزيد من التفوق والوصول إلى الأهداف المرجوة.