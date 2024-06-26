ضحك من القلب على مغامرات الفأر والقط..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأفلام الكرتونية

قناة توم وجيري الجديدة من القنوات التي لها تأثير على الأطفال الصغيرة ولها متابعين ومعجبين في البلاد العربية حيث يرغب الكثير من الأطفال مشاهدة تلك القناة الفضائية المجانية كل يوم لأنها قناة مميزة تعرض جميع الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة على مدار اليوم لذلك اليوم عزيزي القارئ سوف نوضح للجميع تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية.

ما هي طريقة تنزيل قناة توم وجيري الجديدة

يرغب الكثير مشاهدة قناة توم وجيري الجديدة بدون انقطاع لذلك يبحث الكثير على طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الفضائية الجديدة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الراهن:

عليك الضغط على القائمة الرئيسية ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث اليدوي من قائمة الترددات.

بعد فتح القائمة عليك الضغط على إضافة تردد.

سجل تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة.

عليك تسجيل معدل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب جهاز الاستقبال الشخصي.

ثم الضغط على بحث وسوف تنزل لك قناة توم وجيري الجديدة على جهازك الشخصي.

ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

حدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات