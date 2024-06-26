حجز 4000 دولار فوري من البنك المركزي.. الحكومة الليبية تزف خبر سار

أطلق البنك المركزي الليبي، خدمة حجز العملات الأجنبية لجميع العملاء داخل محافظات دولة ليبيا، بقيمة تبلغ 4000 دولار أمريكي عبر الموقع الرسمي للمصرف، إضافة إلى أن ذلك يكون لحاجات المواطنين الشخصية، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية حجز العملات الأجنبية 2024 مصرف ليبيا المركزي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من حجز الـ 4000 دولار أمريكي، والاستفادة من كافة الاحتياجات الشخصية التي تقوم بحجز العملات من أجلها، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

ثم تقوم بالدخول إلى خدمات المركزي.

اختيار القيمة الراغب في حجزها.

لكي تتمكن بعدها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

إرفاق المستندات المطلوبة.

ليتم الضغط على زر “حجز” أو “تأكيد”.

ما هي شروط حجز الـ 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بحجز العملات الأجنبية وهي تبلغ قيمتها 4000 دولار أمريكي من منظومة الأغراض الشخصية، كالأتي:-