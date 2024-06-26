pdf.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

اهتمام كبير جداً بالبحث الآن عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 لأن العديد من محافظات العراق قامت بالكشف رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة والساعات الأخيرة عن النتائج، مما دفع الطلاب من باقي المحافظات للبحث المكثف لاستخراج النتائج كي تطمئن قلوبهم، لأن الطلاب المتقدمين على الاعتراضات قدموا وبداخلهم أمل كبير جداً أن الله سيعوضك الدرجات التي يستحقونها عند إعادة تصحيح كراسات الإجابات،

التقديم في الاعتراضات يأتي بناءاً على وجود أخطاء في النتيجة وأن الطالب قد قاموا بمراجعة كافة إجابته في الامتحانات بعد الخروج من كل مادة، لذلك أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبورية فرصة الاعتراض لكي يسترد الطالب حقوقه حالة أن كان على حق ويتبين ذلك عند إعادة الفحص، اليوم ننشر لكم خلال السطور التالية نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 أبقوا معنا.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024

لقد تم أعلان نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 في عدة محافظات البصرة والانبار وواسط وذي قار والقادسية والرصافة الثانية والكرخ الاولى والكرخ الثانية وبابل وكركوك، على أن يتم إعلان اعتراضات باقي المحافظات بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء فحص جميع كراسات الإجابة بمنتهى الشفافية والدقة، تصل تكلفة ورسوم الاعتراضات في المادة الواحدة 3000 دينار عراقي ويمكن للطالب أن يتقدم على اعتراض أكثر من المال، وعند إثبات وجود أخطاء يتم استرداد المبلغ مرة أخرى للطالب ويتم تعديل الدرجات ونسب النجاح.

رابط نتائج اعتراضات نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول