استعلم عن نتيجتك من هنا Bem onec dz.. خطوات الاستعلام عن نتائج البيام الجزائر 2024 وموعد الاعلان عن النتيجة

وزارة التربية الجزائرية تستعد حاليًا لإعلان نتائج البيام الجزائر 2024، وهي إحدى النتائج الأكثر أهمية التي يتطلع إليها العديد من الطلاب، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في يوم السبت المقبل، الموافق 29 يونيو 2024، بعد تأجيلها من يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، ينتظر أن تقدم الوزارة تفاصيل مهمة حول كيفية الوصول إلى النتائج عبر خطوات إلكترونية محددة، وسيتم توفير جميع التفاصيل في المقال التالي لنسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة بمجرد إعلان الوزارة عنها.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام الجزائر 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البيام الجزائر 2024:

انقر على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك اختر الولاية التي تنتمي إليها.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالطالب.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم ورقم المصادقة.

ثم أجب على السؤال المعروض.

بعد ذلك انقر على “استظهار نتائج الباكالوريا 2024”.

ستتمكن من الحصول على النتائج بشكل كامل ويمكنك طباعتها والاحتفاظ بها.

نتائج البيام 2024 دورة جوان

نتائج امتحانات الباكالوريا 2024 (BEM) لدورة جوان، حسب وزارة التربية الوطنية، أظهرت أن الطلاب الناجحين في شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي الحالي سينتقلون مباشرة في نفس اليوم إلى المدارس الثانوية لتسجيلهم، وشارك ما يقرب من 800 ألف طالب جزائري في امتحانات الباكالوريا 2024 في جميع الولايات، وتمت العملية الامتحانية بسلاسة تامة دون وجود أي شكاوى من قبل الطلاب.

متى يتم إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024؟

وزارة التربية والتعليم الجزائرية أكدت أن نتائج “البيام” 2024 ستظهر في الساعات القادمة، حيث سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم قريبًا، يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم إلكترونيًا عبر اتباع الخطوات البسيطة التي أوضحتها الوزارة سابقًا، على الرغم من استمرار عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية حتى الآن، إلا أن الوزارة تعتزم الإعلان عن النتيجة في وقت قريب جدًا.