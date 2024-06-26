تعرف علي خطوات تحديث بيانات منصة مسار إليكترونيا وأهم الخدمات التي تقدمها البوابة

تمثل منصة مسار ركيزة أساسية في البنية التحتية الرقمية للمملكة العربية السعودية، إذ تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتتيح المنصة للمستخدمين تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية بسلاسة ويسر، مما يعزز من فعالية التنقل الوظيفي ويدعم الاستقرار المهني، وفيما يلي، وسنستعرض آلية تحديث البيانات عبر منصة مسار ونبرز أبرز الخدمات التي توفرها لمستخدميها.

طريقة تحديث بيانات منصة مسار

تتيح منصة مسار الإلكترونية للمستخدمين في المملكة العربية السعودية إمكانية تحديث بياناتهم الوظيفية بكفاءة عالية وبخطوات منظمة كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مسار الإلكترونية.

انقر على خيار “الخدمات” المتاح في القائمة الرئيسية.

استخدم بيانات حسابك في النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول، وهي

اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر قسم “بياناتي الوظيفية” من القائمة.

اضغط على خيار “إنشاء طلب” لبدء عملية التحديث.

قم بتعديل وتحديث البيانات الوظيفية كما ترغب.

أرفق الوثائق الداعمة التي تثبت صحة البيانات المحدثة.

أكد صحة المعلومات المدخلة بالنقر على خيار الإقرار والتعهد.

اختم العملية بالضغط على “إرسال الطلب” لتأكيد التحديثات.

ما هي خدمات منصة مسار

تعتبر منصة مسار الإلكترونية بمثابة محور تكنولوجي حيوي يقدم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الخدمات الرائدة ما يلي: