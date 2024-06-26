تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم (اتسابق في فك حظرك).. اضافات ممتازة امتلكه علي جميع الاصدارات

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم (اتسابق في فك حظرك).. اضافات ممتازة امتلكه علي جميع الاصدارات
تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم (اتسابق في فك حظرك).. اضافات ممتازة امتلكه علي جميع الاصدارات

يتيح تحديث واتساب جي بي (GBWhatsApp) عدة ميزات إضافية مقارنة بالواتساب الرسمي، منها، إخفاء الظهور حيث يمكنك إخفاء أنك متصل مع إظهار آخر ظهور فقط، كما يمكنك مشاركة حالات أطول، أي يسمح بمشاركة حالات بدون القيود الزمنية المفروضة في التطبيق الرسمي، كذلك إظهار صح واحد فقط حيث يظهر فقط صح واحد عند استلام الرسائل، مما يعزز الخصوصية، بالاضافة الي رسال الوسائط بدقة عالية يتيح إرسال الصور والفيديوهات بدقتها الأصلية بدون ضغط، وهناك الكثير منها سوف نساعدكم في كيفية الحصول عليه.

تحديث واتساب جي بي

يستخدم العديد من الأشخاص تطبيق WhatsApp لمشاركة مقاطع الفيديو والصور والصوت. يتيح التطبيق ميزات مثل فقاعات الدردشة المشابهة لـ Facebook Messenger، والترجمة التلقائية للرسائل، وإضافة تأثيرات على الصور ومقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين تحديد الرسائل كغير مقروءة من الإشعارات، وعرض سجل جهات الاتصال، والبحث عن الموقع في الوقت الحقيقي، يحتوي أيضًا على وضع عدم الإزعاج لتجنب التشتيت، وخيار تحديد جميع الدردشات من الشاشة الرئيسية، ووظيفة Color Phone لتخصيص شاشات المكالمات.

يوفر GBWhatsApp ميزات إضافية مثل إخفاء حالة التسجيل الصوتي، إرسال الصور بجودة عالية، وإلغاء رسائل متعددة في وقت واحد، التحديث الأخير لتطبيق GBWhatsApp يشمل إخفاء العلامات المزدوجة، تغيير السمات، إرسال الصور بأعلى جودة، أداة الحالة المدمجة، والتحقق من سجل الرسائل الملغاة.

مزايا غير موجودة في الواتس العادي

يقدم تحديث واتساب جي بي الجديد مزايا مختلفة برغم تحديثات شركة ميتا بقيادة مارك الاخيرة، وهذا الجدول يكشف لكم الفارق بوضوح:

كـــل مـا يخص تحديث واتساب جي بي لهذا الشهر منفرد في نوعه.. ميزات في الاضافات الاخيرة اتسـابق في معرفتها
المميزاتGBWhatsAppWhatsApp
لا يتضمن اعلاناتنعمنعم
اخفاء الظهورنعملا
اخفاء صحين الاستلامنعملا
إخفاء مؤشر قراءة الرسائلنعملا
عدم ظهور معاد تحويلهانعملا
منع حذف الرسائلنعملا
منع حذف الحالاتنعمنعم
الوضع المظلمنعمنعم
قفل التطبيقنعمنعم

تابعنا خلال 24 ساعة سوف نطلعكم كيف يتم فك حظر رقمك علي واتس اب.

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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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