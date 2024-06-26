تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم (اتسابق في فك حظرك).. اضافات ممتازة امتلكه علي جميع الاصدارات

يتيح تحديث واتساب جي بي (GBWhatsApp) عدة ميزات إضافية مقارنة بالواتساب الرسمي، منها، إخفاء الظهور حيث يمكنك إخفاء أنك متصل مع إظهار آخر ظهور فقط، كما يمكنك مشاركة حالات أطول، أي يسمح بمشاركة حالات بدون القيود الزمنية المفروضة في التطبيق الرسمي، كذلك إظهار صح واحد فقط حيث يظهر فقط صح واحد عند استلام الرسائل، مما يعزز الخصوصية، بالاضافة الي رسال الوسائط بدقة عالية يتيح إرسال الصور والفيديوهات بدقتها الأصلية بدون ضغط، وهناك الكثير منها سوف نساعدكم في كيفية الحصول عليه.

تحديث واتساب جي بي

يستخدم العديد من الأشخاص تطبيق WhatsApp لمشاركة مقاطع الفيديو والصور والصوت. يتيح التطبيق ميزات مثل فقاعات الدردشة المشابهة لـ Facebook Messenger، والترجمة التلقائية للرسائل، وإضافة تأثيرات على الصور ومقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين تحديد الرسائل كغير مقروءة من الإشعارات، وعرض سجل جهات الاتصال، والبحث عن الموقع في الوقت الحقيقي، يحتوي أيضًا على وضع عدم الإزعاج لتجنب التشتيت، وخيار تحديد جميع الدردشات من الشاشة الرئيسية، ووظيفة Color Phone لتخصيص شاشات المكالمات.

يوفر GBWhatsApp ميزات إضافية مثل إخفاء حالة التسجيل الصوتي، إرسال الصور بجودة عالية، وإلغاء رسائل متعددة في وقت واحد، التحديث الأخير لتطبيق GBWhatsApp يشمل إخفاء العلامات المزدوجة، تغيير السمات، إرسال الصور بأعلى جودة، أداة الحالة المدمجة، والتحقق من سجل الرسائل الملغاة.

مزايا غير موجودة في الواتس العادي

يقدم تحديث واتساب جي بي الجديد مزايا مختلفة برغم تحديثات شركة ميتا بقيادة مارك الاخيرة، وهذا الجدول يكشف لكم الفارق بوضوح:

المميزات GBWhatsApp WhatsApp لا يتضمن اعلانات نعم نعم اخفاء الظهور نعم لا اخفاء صحين الاستلام نعم لا إخفاء مؤشر قراءة الرسائل نعم لا عدم ظهور معاد تحويلها نعم لا منع حذف الرسائل نعم لا منع حذف الحالات نعم نعم الوضع المظلم نعم نعم قفل التطبيق نعم نعم

تابعنا خلال 24 ساعة سوف نطلعكم كيف يتم فك حظر رقمك علي واتس اب.