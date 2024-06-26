تقدم لولو الشطورة الأغاني المفضلة..حدث الآن تردد قناة وناسة كيدز Wanasah لمشاهدة جميع أغاني لولو 24 ساعة

تقدم قناة وناسة كيدز Wanasah TV الفضائية مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المخصصة لكل الأطفال العربية الصغيرة كما تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد المميزة للأطفال ويمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة بدون توقف لأن القناة الفضائية مجانية وغير مشفرة للجميع لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات أو القمر عرب سات لذلك سوف نذكر لكم جميع التفاصيل في مقال اليوم لمشاهدة ومتابعة أحدث البرامج.

حدث الآن تردد قناة وناسة على النايل سات

أصبحت قناة وناسة كيدز Wanasah TV من أهم القنوات الفضائية للأطفال حيث يمكن مشاهدة جميع الأغاني والبرامج على مدار اليوم بكل سهولة بعد تحديث تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المتاحة سواء نايل سات أو عرب سات لذلك إليكم اليوم تردد قناة وناسة على النايل سات لمشاهدة جميع البرامج الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط الآن تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على الريسيفر